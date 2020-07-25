Süper Lig'de kader günü: Bu maçların telafisi yok

Süper Lig’in 34. ve son haftasında en kritik maçlar bugün oynanacak. Medipol Başakşehir’in geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ve MKE Ankaragücü’nün düşmesinin kesinleştiği ligde, Avrupa kupaları yolcuları ve küme düşme hattı bugün kesinleşecek. Karşılaşmaların tamamı saat 21.00’de başlayacak.

Trabzonspor'a 1 puan bile yetiyor

Hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşmayı Trabzonspor kazanır ya da berabere kalırsa ligi ikinci bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi vizesini alacak.

Kaybeder ve 2 puan gerisindeki Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Göztepe’yi yenerse, Yiğidolar ikinci, Trabzon üçüncü olacak. Kayserispor’da sakat olan Ziya, Emre Taşdemir ve cezalı Mensah oynamayacak. Fırtına’da ise sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Ahmet Canbaz yok. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak

Sivas'ın kazanmaktan başka çaresi yok

Pandemi arası sonrası oynadığı 7 maçtan sadece 2 puan alabilen Göztepe’nin herhangi bir iddiası yok. Galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıkacak İzmir ekibinde Halil, Serdar ve Jerome sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kazanıp, Trabzon’un Kayseri’de yenilmesini bekleyecek olan Demir Grup Sivasspor’daki tek eksik; sakat olan Claudemir.

Kartal'ın gözü sahada, kulağı İzmir'de

Ligin rahat takımlarından Gençlerbirliği, prestij için mücadele edecek. Trabzonspor’un 3 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, ikili averajı kötü olduğu için ikinci bitirme şansı yok. İkili averajda Sivasspor’a da geçilen siyah beyazlıların üçüncü olabilmesi için; Gençlerbirliği’ni yenmesi ve Yiğidolar’ın Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. Hakem Bahattin Şimşek’in yöneteceği maç beIN Sports 3’ten yayınlanacak. Göztepe’de sakatlıkları süren Nadir, Ömer, Sefa ve Erdem ile cezalı Polomat yok. Beşiktaş’ta ise takımdan ayrılan Burak, Boateng, sakatlıkları bulunan Caner, Lens ve kadroda yer almayan Ljajic ile Umut forma giyemeyecek.

DÖRT TAKIM 35 PUANDA BİTİTİRSE:

35’er puanlı Denizli ve Rize yenilip, Yeni Malatya ve Kayseri kazanırsa, 4 takım da ligi 35 puanla bitirecek. Bu ekiplerin kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumu şöyle:

Çaykur Rizespor 10

Kayserispor 10

Denizlispor 8

Malatyaspor 6

Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşer.

YENİ MALATYA PUAN KAYBEDER, DİĞERLERİ 35 PUANDA BİTİRİRSE:

32 puanlı Yeni Malatya puan kaybederse düşer. Aynı puana sahip Kayseri kazanır, 35’er puanlı Denizli ve Rize mağlup olursa, kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar şöyle:

Kayserispor 7

Denizlispor 5

Çaykur Rizespor 4

Malatya ve Rizespor düşer.

KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDE, DİĞERLERİ 35 PUANDA BİTİRİRSE:

32 puanlı Kayseri puan kaybederse düşer. 32 puanlı Yeni Malatyaspor Gaziantep’i yener, 35 puanlı Rizespor ve Denizlispor mağlup olursa, 3 takımın aralarında oynadığı maçlarda aldıkları puanlar şöyle:

Denizlispor 7

Çaykur Rizespor 7

Yeni Malatyaspor 3

RİZESPOR PUAN ALIR DİĞERLERİ 35 OLURSA:

35 puanlı Rizespor, F.Bahçe deplasmanında galip gelir veya beraberlik alırsa, kümede kalır. Diğer üç takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda alınan puanlar şöyle:

Kayserispor 7

Yeni Malatya 6

Denizlispor 4

Kayseri ve Malatya düşer

DENİZLİ PUAN ALIR DİĞERLERİ 35 OLURSA:

Denizlispor sahasında Ankaragücü ile berabere kalır ya da kazanırsa kümede kalır. Rize yenilir, Kayseri ve Yeni Malatya kazanırsa bu üç takım ligi 35 puanda bitirir. Üç takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda alınan puanlar şöyle:

Çaykur Rizespor 9

Kayserispor 6

Yeni Malatya 3

Kayseri ve Malatya düşer.

İKİLİ AVERAJLAR NASIL?

İki takım ligi puanda bitirirse, aralarında oynadıkları maçlara bakılacak. İkili averajlarda Yeni Malatyaspor hem Denizlispor’a hem Rizespor’a üstün. Kayserispor da Denizlispor’a üstünlük sağladı. Kayserispor ile Rizespor’un ikili averajları eşit olduğu için, puanları aynı olursa genel averaja bakılacak.

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