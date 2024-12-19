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Süper Lig'de ilk yarının son perdesi: 17. hafta!

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#Süper Lig#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Süper Ligde ilk yarının son perdesi: 17. hafta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 11:02

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta 20 Aralık Cuma günü oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 20 Aralık Cuma, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Bu hafta cumartesi günü Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray ise pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Pazar günü ayrıca Trabzonspor da evinde Bodrum FK ile oynayacak.

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Bu haftaki müsabakaların ardından ilk yarı sona erecek.

İkinci yarı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:

20 Aralık Cuma
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

21 Aralık Cumartesi
16.00 Sivasspor - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

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22 Aralık Pazar
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor - Galatasaray
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK

23 Aralık Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa

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#Süper Lig#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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