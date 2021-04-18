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GeriFutbol Süper Lig'de ilk yarıların en golcüsü Galatasaray
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de ilk yarıların en golcüsü Galatasaray

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Göztepe deplasmanında kritik bir galibiyet alarak şampiyonluk için umutlarını sürdüren Galatasaray, dün ilk 45 dakikada 2 gol bularak bu sezon Süper Lig’de maçların ilk devrelerinde en fazla gol atan takım olma unvanını korudu.

Sarı kırmızılılar, bu sezon maçların ilk yarıları göz önüne alındığında toplamda 32 gole imza attı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Göztepe deplasmanında ilk 45 dakikada maçın yıldızı Kerem’le 20 dakika arayla 2 gol attı.

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Süper Ligde ilk yarıların en golcüsü Galatasaray

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