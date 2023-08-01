Süper Lig’de ilk iki haftanın programı belli oldu

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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Süper Lig’de 1’inci haftanın programı şu şekilde:
11 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü
19.15 Konyaspor-İstanbulspor
21.45 Pendikspor-Hatayspor
21.45 Kayserispor-Galatasaray
13 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor-Samsunspor
21.45 Adana Demirspor-Rizespor
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi
21.00 Alanyaspor-Başakşehir
21.00 Karagümrük-Beşiktaş
Süper Lig’de 2’nci hafta programı:
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor-Kayserispor
21.00 Antalyaspor-Konyaspor
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Rizespor-Alanyaspor
21.45 Hatayspor-Kasımpaşa
21.45 Galatasaray-Trabzonspor
20 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir-Karagümrük
21.45 Gaziantep FK-Sivasspor
21.45 Beşiktaş-Pendikspor
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor
21.00 Samsunspor-Fenerbahçe