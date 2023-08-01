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Süper Lig’de ilk iki haftanın programı belli oldu

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#Süper Lig#Futbol#TFF
Süper Lig’de ilk iki haftanın programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 19:30

Süper Lig’de 2023-24 sezonunun ilk iki haftasında oynanacak olan maçların programı belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. 

Süper Lig’de 1’inci haftanın programı şu şekilde:

11 Ağustos Cuma 

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar 

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi 

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Karagümrük-Beşiktaş

Süper Lig’de 2’nci hafta programı: 

18 Ağustos Cuma 

21.00 İstanbulspor-Kayserispor

21.00 Antalyaspor-Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi 

19.15 Rizespor-Alanyaspor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

21.45 Galatasaray-Trabzonspor

20 Ağustos Pazar 

19.15 Başakşehir-Karagümrük

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor

21.45 Beşiktaş-Pendikspor 

21 Ağustos Pazartesi 

21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe

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#Süper Lig#Futbol#TFF

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