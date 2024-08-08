Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu cuma günü start alacak. Yeni sezonun ilk haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen