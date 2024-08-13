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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde yeni sezonda ilk haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Mourinho, Süper Lig macerasına 1-0’lık galibiyetle başladı. Fenerbahçe’nin oyununu ve 8 numarada Szymanski tercihini nasıl degerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: iRFAN CAN’IN 11’DE BAŞLAMASI TAKIM ADINA BÜYÜK KAZANÇ

F.Bahçe maçın genelinde oyunu domine eden taraftı ama fazla pozisyon üretemediler. Ancak Mourinho’nun Szymanski’yi ikili orta sahada, Tadic’i de 10 numarada denemesi iki açıdan pozitif: Birincisi, Krunicsizliği deneyimlemeleri olumlu. Çünkü Krunic el freni gibi. İkincisi de İrfan’ın 11’de başlaması. F.Bahçe’nin Lille’e karşı galibiyete ihtiyacı var. Ve İrfan gol şansı yüksek bir oyuncu.

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FIRAT AYDINUS: SZYMANSKi DÜZELMEZSE HAYAL KIRIKLIĞI OLUR

Kafalarda Lille olması saha performansına sirayet etti denebilir. Mourinho ismi her anlamda ve kulvarda uç noktalarda hayal kurduruyor seyirciye. Ama Fenerbahçe’nin acilen 6 numaraya ihtiyacı olduğu apaçık ortada. İsmail’e binen yük ilerleyen süreçte handikaplar oluşturabilir. Maximin’in performansı ne kadar mutlu ettiyse, şu an görünen Szymanski sezon ilerledikçe hayal kırıklığı yaratabilir.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE’Yi KEYiFLE iZLEYECEĞiMiZ HAFTALAR ÇOK UZAK DEĞiL

Kaleye otobüs çeken savunma anlayışı çok eleştiri almıştı Mourinho’nun. 4. resmi maçında bu kez hücum ağırlıklı bir kadro sürdü sahaya. Rakibi boğamasa da, sürekli hücum alternatifi deneyen, baskılı bir F.Bahçe vardı. Fred’in yokluğunu Szymanski-İsmail tercihi ile doldurdu. F.Bahçe’yi keyifle izleyeceğimiz haftalar çok uzak değil.

GÜNTEKİN ONAY: MOURiNHO EMNiYETLi VE SKOR ODAKLI OYUN iSTiYOR

F.Bahçe fiziksel olarak henüz yoğun maç temposunu kaldıracak durumda değil. Orta alanda Fred’in yerini dolduracak bir oyuncusu da olmadığı için çok güçlü bir oyun inşa etmekte zorlanıyorlar. Görünen o ki Mourinho, emniyetli ve skor odaklı bir oyundan yana. F.Bahçe’nin az pozisyona girerek kısır bir galibiyet alması Lille rövanşını göz önünde bulundurursak doğal karşılanabilir. Szymanski tercihine gelince... Krunic’in bekleneni veremiyor olduğunu ortaya koyarsak bu tercih doğal.

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2- Galatasaray, Hatayspor’a karşı zorlandığı maçı 90’da Batshuayi ile çözdü. Yeni Galatasaray’ı ve yeni transfer Gabriel Sara’yı nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: AÇIK KONUŞALIM, HATAYSPOR MAÇININ HAKKI BERABERLiKTi

Geçen sezonki performansının ancak yüzde 40’nı sahaya yansıtabilen bir Galatasaray vardı sahada. Daha agresif, baskın ve coşkulu bir takımdan, daha durağan bir takıma evrilmişler. Açık söylemek gerekirse, Hatay maçının hakkı beraberlikti. Süper Kupa’daki 5-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti bir uyarıydı. O maçtan sonra bir geri dönüşe ihtiyaçları vardı. 2-1 kazanarak bunu başardılar. Ama arzu ettikleri oyun ve kapasiteleri bunun çok daha üzerinde. Haftalar geçtikçe daha iyi olacaklar. Yeni transfer Gabriel Sara’yı çok beğendim. Geleceğe yönelik çok iyi sinyaller verdi.

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UĞUR MELEKE: GABRiEL SARA ÇOK YÖNLÜ BiR OYUNCU iLERiDE MERTENS’E ALTERNATiF OLUR

Galatasaray, Süper Kupa’daki Beşiktaş maçı görüntüsünün bir iki tık üstünde, geçen sezonu bitirdiği seviyeninse bir-iki tık altındaydı Hatayspor önünde. Geçen sezonki gibi atak sürekliliği sağlayamasalar da, rakiplerini boğamasalar da kazanma iştahıyla oynadılar. Ve zor da olsa kazandılar. İlk kez izlediğimiz yeni transfer Gabriel Sara çok yönlü bir oyuncu. Bence bu sezon 8 numara rolünden çok 10 numarada, solsağ açıkta da alternatif olacak. Solak, şutör, gol arıyor ve canlı. 37 yaşındaki Dries Mertens’e de alternatif olacaktır ilerleyen haftalarda.

FIRAY AYDINUS: iHTiYAÇ OLAN TRANSFERiN YAPILMASI VE MENTAL DOKUNUŞLAR ŞART

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Gabriel Sara’nın Norwich City’deki istatistikleri baz alındığında, verilen transfer ücretinin karşılığının alınıp alınmayacağını sadece 30 dakikalık bir oyunla ölçemeyiz. Bu sorunun en doğru cevabını zaman verecek. Geçtiğimiz iki sezondaki Galatasaray ile bu sezonun ilk iki resmi maçındaki Galatasaray arasında kısmen de olsa bir düşüş olduğu aşikar. Sarı kırmızılıların hedeflerine ulaşabilmeleri için acil ihtiyaç duyduğu transferleri yapması şart. Özellikle futbolcuların mental anlamda sezona tam anlamıyla konsantre olmalarını sağlayacak dokunuşlar gerekiyor.

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY FiZiKSEL VE ZiHiNSEL OLARAK HAZIR DEĞiL

Galatasaray, oturmuş kadrosuna rağmen Süper Kupa hezimetinin ardından Hatay’a karşı da çok zorlandı. Okan Buruk’un takımı üst üste 2 şampiyonluğun ardından bu sezona fiziksel ve zihinsel olarak hazır girmedi. Kabul etmek gerekiyor ki Hatay ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip. Son 2 sezondaki kazanma arzusu ve açlığını yakalayamaz ise Galatasaray’ın işi zor. Ancak Batshuayi’nin isabetli bir transfer olduğunu daha ilk maçtan gördük. Yeni transfer Sara aldığı süre içinde belki çok parlak işlere imza atmasa da topu talep eden ve sorumluluk almak isteyen bir görüntü ortaya koydu.

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3- Beşiktaş, lige de galibiyetle start verdi. Iki resmi maçta 7 gollü bu başlangıçta en büyük krediyi hocaya mı, Rafa-Paulista-İmmobile gibi süper yıldızlara mı verirsiniz?

GÜNTEKİN ONAY: BRONCKHORST SADECE 2 MAÇA ÇIKTI, ZAMAN TANIMAK ŞART

Beşiktaş, görkemli Süper Kupa zaferinden sonra Samsun deplasmanında son derece organize ve tempolu bir takımla karşılaştı. Samsunspor gerçekten orta seviye bir Bundesliga ekibi görüntüsündeydi. Van Bronckhorst’a zaman tanımak şart. Henüz sadece 2 resmi maça çıktı ve Beşiktaş bu 2 zor maçı da 7 gol atarak gol yemeden kazanmayı başardı. Rafa her türlü problemi çözecek, skor katkısı yüksek yaratıcı ve tedbir alınması zor bir oyuncu. Ligin belki de en flaş transferi. Beşiktaş, İmmobile ve Rafa gibi yıldızlarıyla böyle disiplinli ve kompakt şekilde iyi takım savunması yaptığı sürece çok iyi oynamasa da kazanmaya devam eder.

FIRAT AYDINUS: YENi ALINAN OYUNCULARIN NOKTA ATIŞI SADECE RAFA SiLVA ÖNE ÇIKTI OLDUĞU NET BiÇiMDE GÖRÜLDÜ

Samsunspor’a karşı oynanan oyun Süper Kupa’daki 5-0’lık Galatasaray maçından sonra beklentilerin altında kalsa da Beşiktaş kaliteli bir takıma sahip kimliğine kavuşmuş bir görüntü verdi. Unutulmasın ki ilk maçlar her zaman zordur. Yeni transferlerin nokta atışı olduğu Galatasaray ve Samsunspor maçlarında net bir şekilde görüldü. Büyük takım ve zirve yarışında olabilmenin en önemli unsuru iyi değilken de; klas, kalite ve yeteneğin devreye girerek maçı lehine çevirmekten geçmesidir. Beşiktaş, Samsun deplasmanında bu farkı sezon boyunca gösterecek izlenimi yarattı.

MEHMET ARSLAN: BiREYSEL KALiTE, TAKIM PERFORMANSINA YANSIYINCA ARZULANAN SEViYEYE ULAŞIR

Bu kredi doğrudan doğruya başkan Hasan Arat ve yönetiminin. Geçtiğimiz sezona bir bakın... Hemen hemen hiçbir maçın favorisi olarak sahaya çıkamayan Beşiktaş, bu sezon ezeli rakibi Galatasaray’a 5 gol atabilecek bir takıma evrildi. Belki biraz erken bir söylem olacak ama yapılan transferler ve teknik direktör tercihi camianın üzerindeki ölü toprağını fırlatıp attı. Madalyonun bir boyutu bu. Diğer boyutu ise temposuz oyun. Beşiktaş bireysel kaliteyi, takım performansına çevirdiği zaman arzulanan seviyeye ulaşabilir. Bunun için de zamana ihtiyacı var.

UĞUR MELEKE: TRANSFER EDiLEN ÜÇ STAR DA SAMSUN’DA OYUNA ETKi ETTi

Samsunspor-Beşiktaş maçında ev sahibi takım oyunuyla, misafir ekip oyuncularıyla göz doldurdu bana göre. Zaten Samsunspor’un rakip ceza alanında topla buluşmada 22-6 üstünlük kurması da bunun kanıtı. Beşiktaş oyun olarak vasattı ama siyah beyazlılar bu sezon 3 star transfer etti, üçü de direkt etkilediler kaderi. Geçen yıl Rafa Silva 51, Ciro İmmobile 43 maç oynayarak geldiler Beşiktaş’a. Oynayarak gelen futbolcu faydalı oluyor zaten genelde. Gabriel Paulista da gelir gelmez savunmayı toparladı ve bir de şahane korner organizasyonunu golle bitirdi.

4- Altı yeni transferle sahaya çıkan Trabzon, Sivas’tan 1 puanla döndü. Trabzon’ un ve Rafa, En-Nesyri, Sara gibi İstanbul büyüklerinin yeni transferlerini nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: TRABZONSPOR’DA GÖZDEN KAÇAN BiR PAUL ONUACHU GERÇEĞi VAR

Trabzonspor iyi transferler yapsa da gözden kaçan bir Paul Onuachu gerçeği var. Geçen sezonun flaş isimlerinden Onuachu’nun yerinin dolmadığı ve doldurmanın hiç de kolay olmayacağı bir gerçek. Bordo mavili takımın gol yollarında sıkıntı yaşadığını hepimiz gördük. İlk hafta itibariyle Trabzonspor ve İstanbul büyüklerinin yaptığı transferler adına isimleri yazılan futbolculardan en göze batanı Rafa Silva olsa da ben bu hafta bu oyuncuların önüne Gabriel Paulista’yı koyarım.

MEHMET ARSLAN: SÜPER LiG’iN YENiLERi iÇiNDE iLK HAFTA SADECE RAFA SiLVA ÖNE ÇIKTI

Birinci hafta itibariyle öne çıkan tek isim Rafa Silva oldu. ama genel değerlendirme için çok erken. Bu oyuncuların hepsi kaliteli. Takıma katkıları kadar, takımın onlara katkısı da başarılarında çok önemli faktör. Trabzonspor’a gelince... Abdullah Avcı, takımın verimsizliğini Edin Visca’yı ortaya çekerek çözmek istedi. Ama Sivasspor karşısında bu formül de tutmadı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın kurtarışları olmasa daha eleştirel bir Trabzonspor kaleme alacaktık. Sadece Sivasspor değil Rapid Wien maçında da aynı sıkıntılar söz konusuydu. Açıkçası çok umutlu değilim onlar için.

UĞUR MELEKE: NE BARiSiC NE NWAKAEME NE DE LUNDSTRAM HENÜZ HAZIR GÖZÜKMÜYOR

Trabzonspor bu sezonun en fazla takviye yapan takımlarından biri. Ancak ne Borna Barisic, ne Anthony Nwakaeme, ne John Lundstram henüz hazır gözükmüyorlar bana göre. Galatasaraylı Gabriel Sara hazır gelmiş, çok iştahlı başladı. Elias Jelert de zaten fiziksel olarak hep iyidir. Beşiktaş transferde bence en yüksek isabeti sağladı, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro İmmobile gibi Emirhan Topçu’nun da katkı yapacağını düşünüyorum ben. Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin’se şu anda takımının kalbi. Topu ayağına her aldığında izleyenleri heyecanlandırıyor. Kesinlikle Süper Lig’e değer katacak bir isim.

GÜNTEKİN ONAY: ORTA SAHAYA BAKASETAS VE HAMSiK GiBi KALiTELi VE LiDER OYUNCU ALINMALI

Trabzonspor’un kadrosu ve orta saha rotasyonu Sivasspor gibi savunmada kalabalık duran takımları açabilecek kalitede değil. Geçen yıl Paul Onuachu, Pepe, Thomas Meunier gibi kaliteli oyuncularla bir nebze problemleri çözebiliyorlardı. Trabzonspor’a mutlak surette Anastasios Bakasetas ve Marek Hamsik gibi yüksek kaliteye sahip, lider özellikli bir orta saha oyuncusu transfer edilmesi şart. Aksi takdirde bordo mavililer bu sezon özellikle gol yollarında büyük sorunlar yaşar. Sezon başlamışken ve Avrupa’da eleme maçları oynanırken bu kadar hareketli geçen bir transfer dönemine rağmen hala bu sorunları yaşıyor olması düşündürücü.

MURAT FEVZİ TANIRLI: 1. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

1- GALATASARAY - 9 ISABET - 2 GOL - 3.58 XG

· FENERBAHÇE - 5 ISABET - 1 GOL - 1.49 XG

· BEŞIKTAŞ - 4 ISABET - 2 GOL - 0.51 XG

2- İLK HAFTA, ILK MAÇ, HATTA ILK YARI...

· NE BU ŞIDDET BU CELAL SAMI UĞURLU HOCA?

· 42. DAKIKADA KIRMIZI KART.

3- ENTERESAN OYUN DEDIKLERI...

· ANTALYASPOR: SADECE 8 FAUL-2 SARI KART

· GÖZTEPE: 21 FAUL - 1 SARI KART

4- EYLÜLÜ, EKIMI BARI GÖREYDIK...

· “HAKKIMIZ YENIYOR” SIFTAHI

· HATAYSPOR KULÜBÜ X HESABI

5- 15 YAŞINDA JOSE MOURINHO’YA RAKIP OLMAK

· DENIZ EREN DÖNMEZER (KALECI)

· DOĞUM TARIHI: 21 EYLÜL 2008

6- FİFA HAKEMINE MHK MOBBINGI

· BAHATTIN ŞIMŞEK

· 1.LIG MAÇINDA VAR GÖREVI