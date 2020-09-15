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İHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Süper Lig’de ilk haftanın ardından... Beraberlik çıkmadı!

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Süper Lig’de ilk haftanın ardından... Beraberlik çıkmadı!
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Süper Lig’in ilk haftası geride kalırken, ligin yeni takımları Fatih Karagümrük, Hatayspor ve BB Erzurumspor galibiyetle başlangıç yaptı. Haftanın en golcüleri Radamel Falcao ile Oltan Karakullukçu olurken, en gollü maçta ise Göztepe, Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
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Süper Lig’de 2020-2021 sezonu ilk hafta müsabakaları sona erdi.

Son şampiyon Medipol Başakşehir lige mağlubiyetle başlarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise ilk maçlarında galibiyet aldı. Ligin yeni ekipleri Hatayspor, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor da lige iyi bir başlangıç yaptı ve rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İlk haftayı gol averajıyla Göztepe liderlik koltuğunda tamamladı.

İzmir’de 6 gol sesi çıktı

Sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü müsabakada Çaykur Rizespor’u 2-1 geçti. Haftanın en gollü karşılaşması ise İzmir’de yaşandı. Göztepe, sahasında mücadele ettiği Denizlispor’u 5-1’lik skorla geçerek haftanın en dikkat çekici sonucunu aldı.

Beraberlik çıkmadı

Bu hafta oynanan müsabakalarda beraberlik çıkmadı. Yapılan 10 müsabakada ev sahibi takımlarından galibiyetleri dikkat çekti. Evinde oynayan 6 takım sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 deplasman ekibi de 3 puanı cebine koyup döndü.

Süper Lig’de ilk haftanın ardından... Beraberlik çıkmadı


Haftanın golcüleri Falcao ve Oltan

İlk haftanın golcüleri Radamel Falcao ile Oltan Karakullukçu oldu. Sarı-kırmızılıların evinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği maçta Falcao rakip fileleri iki kez havalandırdı. BB Erzurumspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen Oltan Karakullukçu’nun kaydettiği iki golle sahadan galip ayrıldı.

İlk kırmızı kartı Flavio, sarı kartı Ferdi gördü

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Flavio, Beşiktaş maçının 63. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı. 24 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Sezonun ilk sarı kartını ise Rize maçının 40. dakikasında Fenerbahçe'nın genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu gördü.

Süper Lig’de ilk haftanın ardından... Beraberlik çıkmadı


Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2
Fatih Karagümrük: 3 - Yeni Malatyaspor: 0
Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2
Göztepe: 5 - Denizlispor: 1
Galatasaray: 3 - Gaziantep FK: 1
Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0
MKE Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 2
Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 3
Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0
Hatayspor: 2 - Başakşehir FK: 0

 

Süper Lig’de ilk haftanın ardından... Beraberlik çıkmadı

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