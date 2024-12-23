Süper Lig'de ilk devre kapanıyor! 2 maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

Haberin Devamı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 18. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ'I YENDİLER

Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana ekibi, Hatayspor maçından 3 puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.

HATAYSPOR'UN HEDEFİ ÜST SIRALAR

Hatayspor, ligde çıktığı 15 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Hatayspor’un iç sahada Adana Demirspor ile oynadığı son 3 lig maçı berabere bitti.

Haberin Devamı

Adana Demirspor, son 18 lig maçında sadece Beşiktaş’ı mağlup edebildi.

Hatayspor’un iç sahada Adana Demirspor ile oynadığı son 7 lig maçının 6’sında karşılıklı goller oldu.

Adana Demirspor deplasmanda oynadığı son 30 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce | Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Calvo | Görkem, Diack | Rivas, Pedro, Fernandes | Aboubakar.

Adana Demirspor: Deniz | A. Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet | İzzet, Maestro | Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz | Aymbetov.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre ev sahibi ekibin zaferine 1.44 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.64 oranla gösterilirken konuk takım Adana Demirspor'un kazanırı 4.29 olarak gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %58’i Hatayspor’un 3 puanı alacağını düşünüyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor.

Haberin Devamı

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan son 7 lig maçını Başakşehir kazandı.

Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan son 10 lig maçının 9’u 2,5 gol üstü bitti.

Başakşehir, iç sahada Kasımpaşa ile oynadığı son 8 lig maçının 7’sini kazanmayı başardı.

Kasımpaşa, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 resmi maçı da kaybetmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed | Kemen, Hamza, Duarte, Lima | Berat | Ömer Faruk, Crespo, Pelkas, Davidson | Piatek.

Haberin Devamı

Kasımpaşa: Gianniotis | Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes | Gökhan | Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo | Nuno da Costa.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadelede Başakşehir'in kazanırına 1.95 oran veriliyor. Karşılaşmanının berabere bitmesine 3.21 oran verilirken Kasımpaşa'nın galibiyetine 2.91 oran gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %17’sini tercihini Başakşehir’den yana kullanıyor.