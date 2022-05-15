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Süper Lig'de ilk 4 mücadelesi kızıştı! Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor kazanırken Başakşehir puan kaybetti

#Spor Toto Süper Lig#Futbol#Başakşehir
Süper Ligde ilk 4 mücadelesi kızıştı Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor kazanırken Başakşehir puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ilk 4 mücadelesi veren takımlar önemli puanlar elde ederken son hafta öncesi puan sıralaması alev aldı.

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Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Konyaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftada, Alanyaspor kazanarak turuncu lacivertlilerle puan farkını 1'e indirdi.

Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise 4-2'lik galibiyetle yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Konyaspor ikincilik şansını son maça taşıdı

Evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Konyaspor, puanını 67'ye yükselterek son hafta öncesi Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Konyaspor'un golleri 6'da Bytyqi, 16'da El Kaabi (P), 87'de Ahmet Hasan'dan geldi. Hatayspor'un tek golünü ise 73'te Michalak kaydetti. 

Başakşehir ilk 4'te kaldı

Karadeniz ekibi Giresunspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla 62 puana yükselen Başakşehir, Alanyaspor'un 1 puan önünde 4. sırada yer aldı.

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Alanyaspor, Avrupa şansını son maça taşıdı

Evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da galibiyet gollerini 59. dakikada Diedhiou, 89. dakikada Eduardo ve 90. dakikada Candeias kaydetti. 

Bu skorla puanını 61'e yükselten Alanyaspor, Beşiktaş'ın önünde 5. sırada yer aldı.

Antalyaspor rekorunu 15 maça çıkardı

Deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla mağlup eden Antalyaspor, yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı.

Antalyaspor'un galibiyet gollerini 19'da Fredy, 47'de Pereira, 53'te Wright ve 70'de Florent (KK) kaydetti. Kasımpaşa'nın iki golü ise 39 ve 90+6. dakikalarda Umut Bozok'tan geldi.

 

 

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#Spor Toto Süper Lig#Futbol#Başakşehir

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