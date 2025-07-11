Süper Lig'de ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 hafta programını açıklandı.
Süper Lig'de sezonun açılış maçında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak ve zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.
1. HAFTA PROGRAMI
8 AĞUSTOS - CUMA
21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray
9 AĞUSTOS - CUMARTESİ
19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği
21.30 | Fenerbahçe - Alanyaspor
10 AĞUSTOS - PAZAR
19.00 | Eyüpspor - Göztepe
19.00 | Rizespor - Göztepe
21.30 | Fatih Karagümrük - Başakşehir
21.30 | Kayserispor - Beşiktaş
11 AĞUSTOS - PAZARTESİ
21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor
2. HAFTA PROGRAMI
15 AĞUSTOS - CUMA
21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük
16 AĞUSTOS - CUMARTESİ
19.00 | Kocaelispor - Samsunspor
21.30 | Alanyaspor - Rizespor
21.30 | Göztepe - Fenerbahçe
17 AĞUSTOS - PAZAR
19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK
19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor
21.30 | Başakşehir - Kayserispor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
18 AĞUSTOS - PAZARTESİ
21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor