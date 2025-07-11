Süper Lig'de ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 hafta programını açıklandı.

Süper Lig'de sezonun açılış maçında 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak ve zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.

1. HAFTA PROGRAMI

8 AĞUSTOS - CUMA

21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray

9 AĞUSTOS - CUMARTESİ

19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği

21.30 | Fenerbahçe - Alanyaspor

10 AĞUSTOS - PAZAR

19.00 | Eyüpspor - Göztepe

19.00 | Rizespor - Göztepe

21.30 | Fatih Karagümrük - Başakşehir

21.30 | Kayserispor - Beşiktaş

11 AĞUSTOS - PAZARTESİ

21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor

2. HAFTA PROGRAMI

15 AĞUSTOS - CUMA

21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük

16 AĞUSTOS - CUMARTESİ

19.00 | Kocaelispor - Samsunspor

21.30 | Alanyaspor - Rizespor

21.30 | Göztepe - Fenerbahçe

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17 AĞUSTOS - PAZAR

19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK

19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor

21.30 | Başakşehir - Kayserispor

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

18 AĞUSTOS - PAZARTESİ

21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor