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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlıyor! Kapanışı Fenerbahçe yapacak...

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Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlıyor! Kapanışı Fenerbahçe yapacak...
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Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk edecek.

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

 

Süper Ligde ikinci hafta yarın başlıyor Kapanışı Fenerbahçe yapacak...

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