Süper Lig'de ikinci ayrılık! Emre Belözoğlu'nun ardından...

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Süper Lig'de çıktığı 4 maçta puansız ayrılan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erdal Güneş'in görevine son verildi.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Süper Lig'deki ikinci teknik adam ayrılığı yaşandı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"