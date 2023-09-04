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Süper Lig'de ikinci ayrılık! Emre Belözoğlu'nun ardından...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Erdal Güneş#Gaziantep Fk
Süper Ligde ikinci ayrılık Emre Belözoğlunun ardından...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 20:04

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de çıktığı 4 maçta puansız ayrılan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erdal Güneş'in görevine son verildi.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Süper Lig'deki ikinci teknik adam ayrılığı yaşandı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"

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#Süper Lig#Erdal Güneş#Gaziantep Fk

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