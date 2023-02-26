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Süper Lig'de iki kez ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 27 eksikle oynanıyor

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Süper Ligde iki kez ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 27 eksikle oynanıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 07:00

Beşiktaş bugün sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Statü gereği iki ekip sadece 13 Kasım’da tescilli olan futbolcularından yararlanabilirken yeni transferler, giden futbolcular, sakatlar ve cezalılar göz önüne alındığında Antalyaspor 18, Beşiktaş 9 ismi sahaya süremeyecek.

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Süper Lig’in 14. haftasında, 13 Kasım 2022 Pazartesi oynanması gereken ancak Taksim’de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması bugün oynanacak. Daha önce 14 Şubat Salı gününe ertelenen karşılaşma, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası bugüne ertelendi.

MASUAKU KART CEZALISI

Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım’da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım’da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek.

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KONUK EKiP DAHA BÜYÜK SIKINTIDA

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Fraport TAV Antalyaspor ise bu konuda daha sıkıntılı... Kırmızı beyazlılarda kadroya ara transferde katılan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza’nın yanı sıra oynama hakları olmasına karşın ara transferde takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano ve Gökdeniz Bayrakdar sahada olamayacak.

DÖRT iSiM SAKATLIKTAN ÇIKTI

Sakatlıkları süren Kudriashov, Nakajima, Wright ve Ufuk ile kart cezalısı Larsson, Antalyaspor’un diğer eksikleri. İlk maç öncesi sakatlığı bulunan Ghacha, Ndao, Fredy ile Sinan ise şans verilmesi halinde Beşiktaş’a karşı oynayabilecek.

Süper Ligde iki kez ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 27 eksikle oynanıyor

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig

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