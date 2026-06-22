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Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TFF#Limit
Süper Ligde harcama limitleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 19:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kurul tarafından Fenerbahçe’ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL, Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL harcama limiti verildi.

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Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Süper Ligde harcama limitleri açıklandı

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#Süper Lig#TFF#Limit

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