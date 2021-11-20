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Süper Lig'de "Haliç Derbisi heyecanı

#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Kasımpaşa
Süper Ligde Haliç Derbisi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşacak.

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İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Kasımpaşa ve Karagümrük semtlerinin karşı karşıya geleceği derbi, lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak. Saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 9 puan alabilen lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.

Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 19 puanla 8. sırada yer buldu.
Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, VavaCars Fatih Karagümrük'te ise Jimmy Durmaz, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

- Süper Lig'de Kasımpaşa üstün

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor.

Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlardan 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük
12 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasında Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Kasımpaşa

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