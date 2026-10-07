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MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemleri Anthony Taylor atayacak!

Güncelleme Tarihi:

#MHK#Anthony Taylor#TFF
MHK açıkladı: Süper Lig’de hakemleri Anthony Taylor atayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 17:22

MHK, Süper Lig hakem atamalarının Anthony Taylor, 1. Lig hakem atamalarının ise Alan Snoddy’nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığını açıkladı.

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MHK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

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Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

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#MHK#Anthony Taylor#TFF

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