Süper Lig'de hakemler belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
23 Kasım Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen
1. LİG HAKEMLERİ
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Yarın:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun
23 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar
16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe
24 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Emre Kargın
16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik