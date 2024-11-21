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Süper Lig'de hakemler belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına...

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#Süper Lig#Hakem#Galatasaray
Süper Ligde hakemler belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 13:05

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

23 Kasım Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

1. LİG HAKEMLERİ

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Yarın:

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20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Emre Kargın

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik

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#Süper Lig#Hakem#Galatasaray

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