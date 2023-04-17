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Süper Lig'de hakemler belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Ligde hakemler belli oldu Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 15:54

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.. İşte haftanın maçları ve hakemleri...

Yarın

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor: Halil Umut Meler
20.30 Sivasspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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