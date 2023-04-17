Süper Lig'de hakemler belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.. İşte haftanın maçları ve hakemleri...

Yarın

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor: Halil Umut Meler

20.30 Sivasspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek