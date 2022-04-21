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Süper Lig'de hakemler açıklandı! Liste dışı isimler geri döndü

#Cüneyt Çakır#MHK#TFF
Süper Ligde hakemler açıklandı Liste dışı isimler geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamaları gerçekleştirdi.

LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER GERİ DÖNDÜ

Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı. Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.

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İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN 

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

16.00 Gaziantep FK - Göztepe:  Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Adana Demirspor  - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 NİSAN PAZAR

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya

16.00 Medipol Başakşehir  - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol

20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

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#Cüneyt Çakır#MHK#TFF

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