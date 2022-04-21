Süper Lig'de hakemler açıklandı! Liste dışı isimler geri döndü

Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamaları gerçekleştirdi.
LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER GERİ DÖNDÜ
Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı. Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 NİSAN PAZAR
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya
16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol
20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk