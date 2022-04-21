Süper Lig'de hakemler açıklandı! Liste dışı isimler geri döndü

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Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Sabri Çelik yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, ilk atamaları gerçekleştirdi.

LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER GERİ DÖNDÜ

Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı. Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN



20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



23 NİSAN CUMARTESİ



16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar



16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz



20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



24 NİSAN PAZAR



16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya



16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler



20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan



20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır



25 NİSAN PAZARTESİ



20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol



20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

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