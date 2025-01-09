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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Kritik maçın görevi...

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu Kritik maçın görevi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 20:34

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 19. haftasının maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

- 11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

- 12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

- 13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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