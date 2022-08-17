Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Kadir Sağlam, Yasin Kol ve Mete Kalkavan...

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Giresunspor maçının hakemi Kadir Sağlam, Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinin hakemi Yasin Kol ve Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi.
İşte haftanın hakemleri
Ümraniyespor - Galatasaray: Ali Şansalan
Giresunspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
Hatayspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk
İstanbulspor - Konyaspor: Burak Şeker
Fenerbahçe - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen