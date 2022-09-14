Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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Spor Toto Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00’de oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.



Haftanın programı ve hakemler şöyle;



16 EYLÜL CUMA



20.00 Galatasaray - Konyaspor (Nef Stadyumu) ABDULKADİR BİTİGEN



20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY



17 EYLÜL CUMARTESİ



17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA



20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK



20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK



18 EYLÜL PAZAR



17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Faragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK



17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Medical Park Stadyumu) METE KALKAVAN



20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA



20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK