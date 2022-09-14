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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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#Süper Lig#Hakemler#Sporanasayfa
Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 14:29

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00’de oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray - Konyaspor (Nef Stadyumu) ABDULKADİR BİTİGEN

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR

17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Faragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Medical Park Stadyumu) METE KALKAVAN

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK

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#Süper Lig#Hakemler#Sporanasayfa

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