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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

#Süper Lig#Hakemler#Fenerbahçe
Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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#Süper Lig#Hakemler#Fenerbahçe