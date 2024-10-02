Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.



Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:



4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan



5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam



6 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar

16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu