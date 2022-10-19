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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#11. Hafta
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 19:02

Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemleri resmen açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 11’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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#TFF#Süper Lig#11. Hafta

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