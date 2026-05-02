Süper Lig’de günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftası bugün oynanacak 3 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemlerini (VAR) açıkladı.

Samsunspor ile Galatasaray arasında saat 20.00’da Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadelede VAR'da Sarper Barış Saka görev yapacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında saat 20.00’da Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadelede VAR'da Özer Özden görev yapacak.

Trabzonspor ile Göztepe arasında saat 20.00’da Papara Park'ta oynanacak mücadelede VAR'da Sarper Barış Saka görev yapacak.