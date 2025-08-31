Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Haber Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 12:28
Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak 4 maçla sona erecek ve 12 Eylül’e dek sürecek olan milli araya girilecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu, günün maçlarında görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.
İşte günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri:
- Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
- Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka
- Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin
- Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan