Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Ağustos 31, 2025 12:28

Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak 4 maçla sona erecek ve 12 Eylül’e dek sürecek olan milli araya girilecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu, günün maçlarında görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

İşte günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri:

  • Başakşehir - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka
  • Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Çetin
  • Trabzonspor - Samsunspor: Ali Şansalan
