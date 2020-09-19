Süper Lig'de günün en kritik karşılaşması! Beşiktaş'a Antalyaspor karşısında verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Süper Lig'de 2020/21 sezonunu Trabzon deplasmanında 3 puan alarak açan Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u da yenerek önümüzdeki hafta arası oynayacağı Rio Ave mücadelesine moralli gitmek istiyor.

- Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisinin devam ettiği belirtilen Oğuzhan Özyakup’un Antalyaspor'a karşı görev alması beklenmiyor.

- Sakat olan Kevin N’Koudou ile lisansı henüz çıkartılmayan Josef De Souza da kadroda olmayacak. Siyah beyazlıların orta sahasında "Atiba, Mensah & Dorukhan" üçlüsünü izleyeceğiz.

ANTALYASPOR

- Rutin koronavirüs testlerinde ciddi sayıda kişinin pozitif çıkması üzerine İstanbul'a gelişi sıkıntıya düşen ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı testler sonrası sadece 2 kişide (1 futbolcu + 1 personel) Covid-19 çıktığı açıklanan Antalyaspor, geçtiğimiz hafta kendi sahasında Gençlerbirliği'ni Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 geçmişti.

- Hangi futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklanmadı fakat takımın paylaştığı yolculuk görüntülerine bakılırsa Adis Jahovic, Nuri Şahin, Lukas Podolski gibi isimler İstanbul kafilesinde yerlerini almış durumda...

- Serdar Gürler ile Drole sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 11 lig maçının sadece 2'sini Antalyaspor kazanabildi. (2 beraberlik - 7 Beşiktaş galibiyeti)

- İki takım arasındaki son 5 lig maçının 5'ini de deplasman takımları kazandı ve bu 5 maçın tamamı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Antalyaspor TD Tamer Tuna, Akdeniz ekibiyle deplasmanda oynadığı lig maçlarında hiç yenilgi yüzü görmedi. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!

%47'lik kesim deplasmandaki Trabzonspor galibiyeti sonrası iç sahada da siyah-beyazlı ekibin hata yapmayacağını düşünüyor...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Beşiktaşlı oyuncular "Medya Günü" için kamera karşına geçmişti! Eğlenceli anlar...