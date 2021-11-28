Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çifte sevinç

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Son dakika golüyle Avrupa Ligi’ne veda eden ve yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek olan Fenerbahçe, ara vermeden Süper Lig’deki Göztepe maçının hazırlıklarına başkanken Mesut Özil ve Luiz Gustavo’nun takıma dönmesi moralleri yükseltti.

ŞABLON BELİRLENİYOR

İzmir’de Göztepe’yi yenmeyi hedefleyen Vitor Pereira, iki yıldızının takıma katılmalarıyla kafasındaki oyun şablonunu da şekillendirmeye başladı.

G.Saray maçındaki oyun anlayışıyla takımı sahaya sürmesi beklenen Portekizli teknik adamın maç eksiği bulunan Gustavo’yu oynatıp oynatmayacağı maç saatinde belli olacak.

Derbi ayak bileğinde oluşan şişme nedeniyle riske edilmeyerek Atina’ya götürülmeyen Mesut’un ise Göztepe maçında forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.

Takımın Atina’da olduğu günlerde Samandıra’da fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak her gün çalışan Özil’in yarın sahada olmak için çok çalıştığı belirtildi.

MESUT ÖZİL ÇOK İSTEKLİ

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F.Bahçe Göztepe hazırlıklarını dün sürdürürken Mesut da takımla çalıştı. Hafta içi fizyoterapist eşliğinde hazırlanan Mesut’un oldukça istekli olduğu görüldü.

BU KEZ DE DÖRTLÜ DEFANS

Valencıa ve Altay dışında kadroda eksiği kalmayan Vitor Pereira’nın son iki maçta olduğu gibi dörtlü defans ve Mesut Özil’li bir 11’le takımı çıkarması bekleniyor. Kart cezalıları Tisserand ve Mert Hakan Yandaş görev alamayacağı için Vitor Pereira’nın dörtlü defansı Ferdi-Kim-Szalai-Novak şeklinde sahaya sürmesi bekleniyor.