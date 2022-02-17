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Süper Lig’e yabancı, 1. Lig’e yerli golcü damgası!

#Süper Lig#1. Lig#Umut Bulut
Süper Lig’e yabancı, 1. Lig’e yerli golcü damgası

Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında yabancı futbolcuların isimleri dikkat çekerken, Spor Toto 1. Lig’de ise yerli isimlerin çokluğu göze çarptı.

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20 takımlı Spor Toto Süper Lig ile 19 takımlı Spor Toto 1. Lig’de heyecan sürüyor. Takımlar hedefleri doğrultusunda lig sonuna doğru ilerlerken, gol yollarında etkili olan takımlar kendilerini üst sıralara doğru atıyor. Bu kapsamda Süper Lig’de en çok gol atan 5 futbolcunun 4’ünü yabancı futbolcular oluştururken, Spor Toto 1. Lig’de en çok gol atan 5 futbolcu arasında yerli isimler zirveye yerleşti.

Spor Toto 1. Lig’de en golcü isimler Eyüpspor forması giyen Umut Bulut ve İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz oldu. Bulut ve Yılmaz 13’er gol atarak, takımlarının gol yükünü sırtladı. Menemenspor’dan Ahmet Sagat 12, Samsunspor’dan Yasin Öztekin 10 golle gol krallığı yarışında kendilerini üst sıralarda tutmayı başardı. Ankaragücü’nden Eren Derdiyok, Boluspor’dan Kabongo Kassongo, Keçiörengücü’nden Emeka Eze ve Kocaelispor’dan Dino Ndlovu 9’ar golle en çok gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Altınordu’dan Ahmet Dereli de listede 8 golle yer aldı.

Devre arası transfer döneminde birçok takımla adı geçen Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic 12 golle Süper Lig’de en çok gol atan oyuncu konumunda yer aldı. Trabzonsporlu Andreas Cornelius ve Kasımpaşalı Umut Dilan Bozok 11’er kez fileleri havalandırarak Pesic’i takip etti. Adana Demispor’dan Morio Balotelli ve Hatayspor’dan Mame Biram Diof 10’ar, Michy Batshuayi, Ayoub El Kaabi, Stefano Okaka ve Mame Thiam da 9’ar golle gol krallığı yarışında ‘ben de varım’ dedi.

Geride kalan maçlarda Süper Lig'de yer alan takımlar toplam 646 kez ağları sarsarken, Spor Toto 1. Lig’de ise bu zamana kadar 563 kez gol sevinci yaşandı. Bu istatistiklerin dışında ayrıca bugün Bandırmaspor - Manisa FK, Ümraniyespor - Adanaspor ve BB Erzurumspor - Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

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#Süper Lig#1. Lig#Umut Bulut

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