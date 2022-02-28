Süper Lig’de gol rekoru kırıldı! 64 sezonun en gollü haftası

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Süper Lig’in 27. haftası geride kalırken, futbolseverler gole doydu. Cuma günü oynanan ve golsüz biten Adana Demirspor - Antalyaspor maçının ardından 9 karşılaşmada toplam 44 gol atıldı.

Süper Lig tarihinde ‘en fazla gol atılan hafta’ olma özelliğini taşıyan 1995-1996 sezonu 8. hafta ile 1997-1998 sezonu 30. haftalarda 43 gol atılmıştı. 2021-2022 sezonunun 27. haftasında gerçekleşen rekora Hataysporlu Ayoub El Kaabi hat-trick ile katkı sağlarken; Michy Batshuayi, Patrick van Aanholt, Alexandru Maxm ve Nouha Dicko da 2’şer golle haftayı kapattı.

Atılan 44 golün 37’sine yabancı futbolcular imza atarken, 5 gol yerli futbolcuların ayağından geldi. 2 gol de kendi kalesine atıldı.



Süper Lig’in 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2

Başakşehir: 1 - Karagümrük: 2

Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3

Altay: 3 - Gaziantep: 2

Giresunspor: 3 - Göztepe: 1

Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2

Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1

Galatasaray: 4 - Çaykur Rizespor: 2

Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 2