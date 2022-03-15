Süper Lig'de gol krallığı yarışında kim önde? İşte son gelişmeler

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Lider Trabzonspor, kümede kalma yarışı veren Göztepe'yi 4-2'lik skorla geçti. Kayseri deplasmanında 2-0 geriye düşen Konyaspor, 3-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza atarken, 55 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Son maçlardaki çıkışını sürdüren Fenerbahçe ise Avrupa kupaları hedefleyen Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler puanını 50'ye yükseltirken, son 5 maçta 13 puan elde etti. Sahasında Antalyaspor'a tek golle mağlup olan Başakşehir'in de puan kayıplarını sürdürdü. İşte, Süper Lig'de gol krallığı yarışında son bilgiler...

46 puanlı Hatayspor'un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi, Karagümrük maçında attığı 2 golle gol sayısını 15'e yükselterek gol krallığında zirveye yerleşti.

Kasımpaşa'da bu sezon attığı gollerle takıma önemli puanlar kazandıran Umut Bozok, haftayı 1 golle kapattı ve toplamda 14 gole ulaştı.

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Sakatlığından dolayı yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Aleksandar Pesic, son maçta forma giyse de golle tanışamazken, 12 golle listede yer alıyor.

12 gollü bir başka isim ise Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius.

29. haftayı 1'er golle kapatan Anthony Nwakaeme ile Mario Balotelli de gol sayılarını 11'e yükseltirken, Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi'nin de 11 golü bulunuyor.