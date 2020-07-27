Süper Lig'de gol kralı kim oldu? 24 golle ipi göğüsledi

Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Norveçli oyuncunun en yakın takipçisi Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse 22 golde kaldı. İşte konuya dair ayrıntılar..

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Sörloth, Süper Lig’de 24, toplamda ise 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. futbolcu oldu.

24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı göstererek tarihe geçti.

Karadeniz ekibinde Necmi Perekli 1976-77 sezonunda 18 gol, Şota Arveladze 1995-96 sezonunda 25 gol, Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31, Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştu.

Sörloth ile Trabzonspor, ligde 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkardı.