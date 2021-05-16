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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 00:10 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de gol kralı Aaron Boupendza! İkinci sırada...

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Süper Lig'de gol kralı Aaron Boupendza! İkinci sırada...

Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Atakaş Hatayspor'dan Aaron Salem Boupendza oldu.

Sezon boyuna 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ile Atakaş Hataysporlu oyuncu Mame Biram Diouf ise ikinci sırada kaldı.

- Adem Büyük en golcü Türk oyuncu oldu

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu.

Takımının Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı.

Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

Süper Ligde gol kralı Aaron Boupendza İkinci sırada...

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