Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ın düellosu! Okan Buruk ve Bronckhorst 11'lerini belirledi

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Trendyol Süper Lig’de 10. hafta dev bir maçla sona erecek. Hafta içi Avrupa Ligi maçlarını galibiyetle kapayan iki takım, lider Galatasaray ve takipçilerinden Beşiktaş karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta yapılacak derbi, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş, ilk mücadelelerinde Süper Kupa’da kozlarını paylaşmıştı. Beşiktaş’ın 5-0 kazandığı maçta farklı bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu kez derbide taraftarının önünde zafer peşinde. Siyah beyazlı ekip ise rövanşı vermemeye ve puan farkını kapatmaya çalışacak.

OKAN BURUK SAHADA

Galatasaray’da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un ise geçirdiği apandisit ameliyatına karşın takımının başında sahada olması bekleniyor. Beşiktaş’ta Necip, Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok bugün sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica’nın durumuna ise bugün karar verilecek.

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MERTENS ‘DALYA’ DiYECEK

G.Saray’da Dries Mertens bugün görev alırsa, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. G.Saray’da Sara, Jelert, Sallai ve Osimhen; Beşiktaş’ta Emirhan, Can, Uduokhai, Mario ve Ndour görev almaları halinde Türkiye’deki kariyerlerinde ilk kez G.Saray-Beşiktaş derbisine çıkacaklar.

NDOUR YERİNE MUSRATİ

Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un Lyon maçındaki savunma zaafları nedeniyle taktiksel değişikliklere gidebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle El Musrati’nin Ndour’un yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario’nun yerine sağ kanada geçebilir.

2- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 3+ kez mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı (5 maç).

7- Galatasaray’a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 6M), son dört ziyaretinin tamamından mağlup döndü. Bu kulüp tarihinin en uzun ikinci serisi.

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133- G.Saray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 133’üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı kırmızılı ekibin 50-39 üstünlüğü bulunuyor (43B).

9- Giovanni van Bronckhorst (6G, 2B), Süper Lig’de Mircea Lucescu’dan (2002-03) bu yana Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk dokuz maçı namağlup geçen ilk teknik direktör olmak istiyor.