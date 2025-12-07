Süper Lig'de flaş ayrılık!

Haberin Devamı

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine 31 Ekim'de Volkan Demirel getirilmişti.

Kırmızı-siyahlı kulüpte önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Mehmet Kaya ve Çağrı Çetin'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı seçildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Volkan Demirel istifa kararı aldı.

Tecrübeli teknik adam, Kırmızı-siyahlıların 3-0 kazandığı Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevinden istifa etti.

"BUNU İSTEYEREK YAPMIYORUM"

Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Görevi bırakıyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok mutluydum. Beni buraya Mehmet Başkan getirdi, Arda Başkan seçildi; ikisi de dün bana çok iyi davrandı. Ancak kararımı dün vermiştim ve takımı yalnız bırakmamak için bugün açıkladım."



VOLKAN DEMİREL'İN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.