Süper Lig'de şampiyonluk haftası öncesi ortaya çıktı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın gol averajına odaklanıldı ama...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş'ın Karagümrük'e mağlup olması ve Galatasaray'ın Denizlispor'u farklı geçmesiyle zirvedeki puanlar eşitlendi. Son hafta oynanacak kader maçına gözler çevrilirken iki takım taraftarları da averaj hesapları yapmaya başladı.

FARKLI GALİBİYETLER ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR

Beşiktaş, rakibinin +2 averaj önünde olması sebebiyle önemli bir avantajı cebinde bulunduruyor. Siyah beyazlıların hafta sonu karşılaşacağı Göztepe karşısında alacağı tek farklı galibiyete karşılık, sarı kırmızılıların Yeni Malatya'yı en az dört farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın ipi göğüslemesi için 1-0 veya 2-1'lik Beşiktaş galibiyetlerinde sahada 4-0, 5-1 gibi skorlarla ayrılması gerekiyor

TARAFTARLAR HESAP YAPMAYA BAŞLADI AMA...

İki takım taraftarlarının ve belki de teknik heyet ile oyuncuların da averaj hesaplarına odaklanmış olsa da geçmişte oynanan maçlar dikkate alındığında ortaya farklı sonuçlar çıkabiliyor.

KARAMAN KARŞISINDA 2 GALİBİYET VE TEK FARK

Beşiktaş, geçmişte Ünal Karaman'ın takımlarıyla 5 kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerin ikisini kazanırken galibiyetleri de tek farkla alabildi. Karaman'ın ekipleri, Beşiktaş'ı 2 kez mağlup ederken bir maç da berabere sonuçlandı.

İşte Ünal Karaman ve Beşiktaş kapışmaları;

Konyaspor 1-2 Beşiktaş (2008)

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor (2018)

Trabzonspor 2-1 Beşiktaş (2019)

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş (2019)

Beşiktaş 2-1 Göztepe (2021)

G.SARAY 3 KEZ KAZANDI VE 4 FARK HİÇ OLMADI

Beşiktaş'ın tek farklı kazanması halinde Yeni Malatyaspor'a en az 4 fark atması gereken Galatasaray, son 5 maçta bunu başaramadı.

Bu süreçte Malatya ekibini 3 kez farklı mağlup eden sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan 1'er puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Galatasaray, son 5 maçta en farklı galibiyetini 5-2'lik skorla aldı. Ancak şampiyonluğun genel averaja kalması, yani Beşiktaş'ın da Göztepe'yi devirmesi halinde bu skor da sarı-kırmızılılara yeterli olmayacak.

Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray (2019)

Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray(2019)

Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor(2020)

Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray(2021)

Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray(2021)

MALATYA EKİBİ BU SEZON 4 FARK YEMEDİ

Ayrıca Yeni Malatyaspor, bu sezon 4 farklı bir mağlubiyet yaşamadı. Ligin ilk haftasında Karagümrük'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Bu karşılaşmanın dışında Yeni Malatyaspor'un tek farklı ve iki farklı yenilgileri bulunuyor.

PUAN FARKIYLA ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Ünal Karaman-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor'un son yıllardaki rekabetleri göz önüne alındığında iki takımın da rakiplerine karşın zorlandığı, puan kayıpları yaşadığı ya da farklı galibiyetler alma konusunda sıkıntı yaşadığı ortaya çıkıyor.