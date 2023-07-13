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Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu

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#TFF#Süper Lig Fikstür#1. Lig Fikstür
Süper Ligde fikstür çekim tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 18:36

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'de fikstür çekim tarihlerini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

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#TFF#Süper Lig Fikstür#1. Lig Fikstür

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