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Süper Lig'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı biletleri tükendi!

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Süper Ligde Fenerbahçe-Trabzonspor maçı biletleri tükendi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı Süper Lig 28. hafta mücadelesi kapalı gişe oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, 15 dakika içerisinde biletleri tüketti.

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği maç, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

6 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak derbi mücadelesine yoğun ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadı'nda oynanacak maçın tüm biletlerini tüketti.

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3 Mart'ta Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 4 Mart'ta ise Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine çıkan biletler, Bugün genel satışa sunulmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 13.00'da genel satışa çıkan biletleri yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketti.

Ülker Stadı'nda yaklaşık 52 bin taraftarın olması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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