Süper Lig'de erteleme maçlarının tarihleri açıklandı!

Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

Göztepe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı mücadeleyi 8 Nisan'da oynanacak. Çaykur Rizespor ile Samsunspor ise 9 Nisan'da karşılaşacak.

8 Nisan Çarşamba:

20:00 Göztepe - Galatasaray

9 Nisan Perşembe:

20:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

GALATASARAY'I BEKLEYEN FİKSTÜR

Sarı-kırmızılılar, 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. 8 Nisan'da Göztepe deplasmanına gidecekç olan Galatasaray, 12 Nisan'da Kocaelispor'u ağırlayacak.