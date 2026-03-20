Süper Lig'de erteleme maçlarının tarihleri açıklandı!

Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.
Göztepe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı mücadeleyi 8 Nisan'da oynanacak. Çaykur Rizespor ile Samsunspor ise 9 Nisan'da karşılaşacak.
8 Nisan Çarşamba:
20:00 Göztepe - Galatasaray
9 Nisan Perşembe:
20:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
GALATASARAY'I BEKLEYEN FİKSTÜR
Sarı-kırmızılılar, 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. 8 Nisan'da Göztepe deplasmanına gidecekç olan Galatasaray, 12 Nisan'da Kocaelispor'u ağırlayacak.