Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken fakat Avrupa kupaları maçları sebebiyle ertelenen 3 müsabakanın hakem atamalarını gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz yapacak. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak müsabakanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - RAMS Başakşehir maçında ise Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor - Kayserispor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.