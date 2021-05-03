Süper Lig'de en sıcak pazartesi! Her maçın ayrı bir hesabı var

F.Bahçe bugün düşme hattında yer alan Erzurum ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

Lider Beşiktaş ile fark 8 puana çıkarken sarı lacivertlilerin kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Olası bir mağlubiyette sadece 1 puan bile Beşiktaş’ı şampiyon yapacağından F.Bahçe’nin Erzurum’u devirmesi şart.

Sarı lacivertlilerde Altay, Nazım, Sadık ve Perotti sakatlık, Gökhan da kırmızı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak. Nazım ve Gökhan’ın yokluğunda Emre Belözoğlu’nun sağ bekte Ozan’ı oynatması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can da bugün sahadaki yerini alacak. Ozan’ın sağ beke çekilmesinin ardından Mesut’un bugün de 11’de olması bekleniyor.

Yılmaz Vural ile 3 maçını kazandıktan sonra Başakşehir’e takılan Erzurum’un da ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için galibiyet alması gerekiyor. 7 gol, 7 asistle Erzurum’da iki istatistikte de zirvede yer alan Emrah Başsan cezası nedeniyle bugün oynayamayacak.

İkisinin de hedefi potadan uzaklaşmak

Ligde 15. sırada bulunan Başakşehir’in de 16. Ankaragücü’nün hedefi aynı: Düşme hattından mümkün olduğunca uzaklaşmak. 3 maçtır kaybetmeyen Başakşehir seriyi başkent ekibi karşısında da sürdürmek istiyor. Hikmet Karaman ile çıkışa geçtikten sonra duraklama dönemine giren ve son 2 maçını kaybeden A.Gücü de 4 maçlık galibiyet özlemine son verip rahat nefes almak istiyor.

Cezalı: Epureanu, Crivelli (Başakşehir) / Geraldo (Ankaragücü)

Sakat: Giuliano, Ponck, Hasan Ali, Caiçara, Ndayishimiye (Karantina) (Başakşehir) / Badji, Lobjanidze, Atakan, Börven (A.Gücü)

Kaybeden ateş hattına düşebilir

Başakşehir ve A.Gücü gibi üşme hattı ile mesafeyi açmak isteyen Yeni Malatyaspor ile Kayserispor da Yeni Malatya Stadı’nda saat 16.00’da kozlarını paylaşacak. İrfan Buz yönetimindeki Y.Malatya 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk maçta Denizlispor’a tam 6 gol atan Kayserispor 38 puanla 17. basamakta yer alıyor. Arda Kardeşler’in yöneteceği bu maç öncesinde ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı bulunmuyor. Kayserispor da ise 5 eksik bulunuyor.

Cezalı: Muhar · Sakat: Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Miguel Lopes, Uğur Demirok

Paşa lige, Alanya 5.’liğe tutunmak istiyor

Ligde çıktığı son 5 maçta galibiyete hasret kalan ve 12 puanlık kayıp sonrası düşme hattına gerileyen Kasımpaşa, ligi ilk 5’te bitirmek isteyen Alanyaspor’u konuk ediyor. Son 2 maçından beraberlik ile ayrılan ve ve 5.’lik hedefini korumak isteyen Alanya Ali Şansalan’ın yöneteceği maçta düşme hattından kurtulmak isteyen Kasımpaşa’dan

puan ya da puanlar almak istiyor. 2 takım bugüne dek ligde 9 kez karşı karşıya gelirken rekabette 5-4 Alanya üstün durumda

CezalI: Yok. · Sakat: Bengali-Fodé Koita, Yusuf Erdoğan, Julian Jeanvier, Armin Hodzic (Kasımpaşa) / Khouma Babacar (Alanyaspor).

5.’lik yarışında kritik mücadele

Süper Lig yarışında motivasyonları sezonu 5. sırada bitirmek olan Gaziantep ile Sivasspor bugün Kalyon Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.30’da başlayacak ve Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çalacağı mücadele öncesi Sivasspor 55 puanla 7. sırada bulunurken takipçisi Gaziantep ise 1 puan gerisinde 8. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip 4 maçlık galibiyet özlemine hafta içi Ankaragücü karşısında son verirken Yiğido’nun ligde 15 maçtır bileği bükülmüyor. · Cezalı: Yok. · Sakat: Jean-Armel Kana-Biyik, Abdul-Aziz Tetteh (Gaziantep) / Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş (Sivas)

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