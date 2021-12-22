Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Teknik direktör olarak da tarih yazıp rekor kırdı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TURKOVACa acil kullanım onayı Bakan Koca: Seri üretime başlamış durumdayızTURKOVAC'a acil kullanım onayı! Bakan Koca: Seri üretime başlamış durumdayız#Turkovac
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Uydu görüntüleri geldi: Savaş çoktan başlamış Çinin gizli hamlesi her şeyi değiştirecek...Uydu görüntüleri geldi: Savaş çoktan başlamış! Çin'in gizli hamlesi her şeyi değiştirecek...#Çin
Usta sanatçı Sezai Aydına veda... Babam ceketini satarak okuttu beniUsta sanatçı Sezai Aydın'a veda... 'Babam ceketini satarak okuttu beni'#Sezai Aydın
Yıllardır hayali kuruluyordu... Ve mutlu son Depremi önceden haber verdiYıllardır hayali kuruluyordu... Ve mutlu son! Depremi önceden haber verdi#Deprem
İstanbulda yakalanmıştı Bağdadinin sağ kolunun cezası belli olduİstanbul'da yakalanmıştı! Bağdadi'nin sağ kolunun cezası belli oldu#DEAŞ
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Tıp dünyasını şaşırtan hamilelik Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur 6 SORU 6 YANITTıp dünyasını şaşırtan hamilelik! Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur? 6 SORU 6 YANIT#Dış Gebelik
Tahir Karapınar derken bu akşam sürpriz isim İlk 11 değişiyor...Tahir Karapınar derken bu akşam sürpriz isim! İlk 11 değişiyor...#Fenerbahçe
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersizYaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!#Sevcan Orhan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Teknik direktör olarak da tarih yazıp rekor kırdı...

#Emre Belözoğlu#Medipol Başakşehir#Süper Lig
Süper Ligde Emre Belözoğlu fırtınası Teknik direktör olarak da tarih yazıp rekor kırdı...

Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, Süper Lig'de performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Takımıyla ligde yenilgi yüzü görmeyen ve 2,6 puan ortalaması yakalayan Belözoğlu, yıllardır kırılamayan rekoru kırarak başarılı performansını taçlandırdı.

Haberin Devamı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında GZT Giresunspor'u sahasında 3-1 yenerken puanını 32'ye yükseltip yenilmezlik serisini sürdürdü. Son 10 maçta yenilgiyi unutan Başakşehir'in bu başarısında kuşkusuz teknik direktör Emre Belözoğlu'nun büyük payı var...

Sezona Aykut Kocaman yönetiminde başlayan Medipol Başakşehir, ilk 4 maçını kaybettikten sonra toparlanma sinyalleri verse de 8. haftada gelen VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aykut Kocaman sonrası göreve Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, bu değişimin meyvelerini ilk maçtan itibaren toplamaya başladı.

Gözden Kaçmasın

Emre Belözoğlu Süper Ligde tarih yazmaya devam ediyor Rekor...Emre Belözoğlu Süper Lig'de tarih yazmaya devam ediyor! Rekor...Haberi görüntüle

10 MAÇTA SIFIR YENİLGİ, 2,6 PUAN ORTALAMASI

41 yaşındaki Emre Belözoğlu takımın başındaki ilk maça Beşiktaş karşısında çıkarken, takımı sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyet sonrası Belözoğlu'nun başarılı gidişatı devam etti.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in başında 10 maça çıkan Belözğlu, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 26 puan toplayan ve 2.6 puan ortalaması yakalayan genç çalıştırıcı, 8. haftada 15. sırada aldığı takımı, 18. hafta itibariyle 3. sıraya kadar taşımayı başardı.

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu Başakşehir'in başında tek yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı ve Bodrumspor'a penaltılarla 4-2 yenilerek kupanın dışında kaldı.

COŞKUN ÖZARI'NIN REKORUNU KIRDI

41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti.

Teknik direktörlük kariyerindeki 20. maçında 15. galibiyetini Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçta başardığı istatistiği geçerek, Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

Süper Ligde Emre Belözoğlu fırtınası Teknik direktör olarak da tarih yazıp rekor kırdı...

FENERBAHÇE'DE KIL PAYI KAÇAN ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak görev yapan ancak teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından son 10 haftada takımın başına geçen Belözoğlu, başarılı bir grafik çizmişti.

Sarı-lacivertli takımın başında 10 maça çıkan Belözoğlu, bu maçların 7'sini kazanıp 2'sinde berabere kalmıştı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, tek yenilgisini Sivasspor'dan 2-1'lik skorla almış ve şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

"ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN?"

Haberin Devamı

Geçtiğimiz haftalarda Tivibu Spor'a röportaj veren Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'de şampiyonluk yaşamak istediğini söylemişti.

Belözoğlu, "Hedeflerim futbolculuğumdan belli. Başarının karşılığı kupalardır, şampiyonluklardır. Ben futbolculuk kariyerimde sonuna kadar zorladım Başakşehir'de ama olmadı. Teknik direktörlükte neden olmasın? Benim hedefim şampiyonluk. Anadolu takımlarına göre çok daha iyi imkanlarım var. Şampiyonluk neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Medipol Başakşehir#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz