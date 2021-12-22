Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Teknik direktör olarak da tarih yazıp rekor kırdı...

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında GZT Giresunspor'u sahasında 3-1 yenerken puanını 32'ye yükseltip yenilmezlik serisini sürdürdü. Son 10 maçta yenilgiyi unutan Başakşehir'in bu başarısında kuşkusuz teknik direktör Emre Belözoğlu'nun büyük payı var...

Sezona Aykut Kocaman yönetiminde başlayan Medipol Başakşehir, ilk 4 maçını kaybettikten sonra toparlanma sinyalleri verse de 8. haftada gelen VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aykut Kocaman sonrası göreve Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, bu değişimin meyvelerini ilk maçtan itibaren toplamaya başladı.

10 MAÇTA SIFIR YENİLGİ, 2,6 PUAN ORTALAMASI

41 yaşındaki Emre Belözoğlu takımın başındaki ilk maça Beşiktaş karşısında çıkarken, takımı sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyet sonrası Belözoğlu'nun başarılı gidişatı devam etti.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in başında 10 maça çıkan Belözğlu, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 26 puan toplayan ve 2.6 puan ortalaması yakalayan genç çalıştırıcı, 8. haftada 15. sırada aldığı takımı, 18. hafta itibariyle 3. sıraya kadar taşımayı başardı.

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Emre Belözoğlu Başakşehir'in başında tek yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı ve Bodrumspor'a penaltılarla 4-2 yenilerek kupanın dışında kaldı.

COŞKUN ÖZARI'NIN REKORUNU KIRDI

41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti.

Teknik direktörlük kariyerindeki 20. maçında 15. galibiyetini Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçta başardığı istatistiği geçerek, Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

FENERBAHÇE'DE KIL PAYI KAÇAN ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak görev yapan ancak teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından son 10 haftada takımın başına geçen Belözoğlu, başarılı bir grafik çizmişti.

Sarı-lacivertli takımın başında 10 maça çıkan Belözoğlu, bu maçların 7'sini kazanıp 2'sinde berabere kalmıştı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, tek yenilgisini Sivasspor'dan 2-1'lik skorla almış ve şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

"ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN?"

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Geçtiğimiz haftalarda Tivibu Spor'a röportaj veren Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'de şampiyonluk yaşamak istediğini söylemişti.

Belözoğlu, "Hedeflerim futbolculuğumdan belli. Başarının karşılığı kupalardır, şampiyonluklardır. Ben futbolculuk kariyerimde sonuna kadar zorladım Başakşehir'de ama olmadı. Teknik direktörlükte neden olmasın? Benim hedefim şampiyonluk. Anadolu takımlarına göre çok daha iyi imkanlarım var. Şampiyonluk neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.