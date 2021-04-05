Süper Lig'de düşme hattı kızıştı! İşte son durum...
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının yanı sıra düşme hattında da nefesler tutuldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada ligin son 7 basamağında yer alan 4 takım sahadan 3 puanla ayrıldı. Haftanın kapanış maçı ise zirve iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe ile son sırada yer alan Denizlispor arasında oynanacak.
Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam şampiyonluk yarışı bu hafta alınan sonuçlarla birlikte kızışırken, düşme hattında da işler değişti ve yeni bir tablo ortaya çıktı.
Ligde son 7 takım arasında bulunan Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten İstanbul temsilcisi, lige tutunmak adına önemli bir virajı 3 puanla geçmiş oldu.
4 TAKIM 3 PUAN ALDI
Medipol Başakşehir ise Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 33 yaptı ve ateş hattında nefes aldı. Öte yandan düşme hattında bulunan diğer takımlardan MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 devirerek moral buldu.
KAN KAYBETMEYİ SÜRDÜRDÜLER
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk maçına çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak aradığı çıkışı ilk maçtan yakalayamadı. Hes Kablo Kayserispor da yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Göztepe maçını 1-1 eşitlikle noktalayabildi.
FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI KRİTİK
Ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor ise bu akşam Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Denizlispor ise son sıradan kurtulmak adına puan ya da puanlar arayacak.
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