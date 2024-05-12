Süper Lig'de düşme hattı alev alev! Son iki haftaya girilirken...

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar aynı saatte oynandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda alınan sonuçlar sonrası son iki haftaya girilirken tam 8 takımın düşme ihtimali bulunuyor.

İstanbulspor'un haftalar önce düşmesi kesinleşmişti.

Düşme hattındaki Pendikspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Hatayspor evinde Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti. Gaziantep FK, yağmur arası verilen maçta Adana Demirspor'u 6-1 gibi farklı bir sonuçla yendi. Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Konyaspor, Samsunspor'u 3-0 ile geçti.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU



12- Samsunspor: 42 puan

13- Kayserispor: 41 puan

14- Konyaspor: 40 puan

15- Ankaragücü: 39 puan

16- Gaziantep FK: 38 puan

17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)

18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)

19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)

20: İstanbulspor: 16 (Küme düştü)