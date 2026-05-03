Süper Lig'de düşme hattı alev aldı: Heyecan son 2 haftaya kaldı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 22:07

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Şampiyonluk yarışının yanı sıra küme düşme hattındaki belirsizlik de sürerken, alt sıralardaki rekabet iyice kızıştı.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

20.00'de başlayan 4 karşılaşma sonucunda küme düşme hattında düğüm çözülmedi.

KAYSERİ'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki mücadelede denge bozulmadı. Henüz 4. dakikada Claro ile öne geçen konuk ekibe, Kayserispor 60. dakikada Tuci ile cevap verdi. 1-1 biten maçın ardından her iki takım da hanesine birer puan yazdırdı.

AKDENİZ DERBİSİNDE GOL SESİ ÇIKMADI

Antalyaspor ile Alanyaspor’un kozlarını paylaştığı Akdeniz derbisi başladığı gibi 0-0 sona erdi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin de fileleri havalandırdığı birer pozisyon, VAR kararıyla iptal edildi ve Akdeniz temsilcileri puanları paylaştı.

KARAGÜMRÜK 3 PUANLA UMUT BULDU

Ligin dibine demir atan Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği karşısında hayati bir galibiyet aldı. İstanbul ekibine üç puanı getiren tek gol 17. dakikada Tiago Çukur’dan geldi. Bu kritik galibiyetle Karagümrük, lige tutunma umutlarını son iki haftaya taşıdı.

KASIMPAŞA KENDİNİ RAHATLATAMADI

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa, Kocaelispor karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Maçın henüz 2. dakikada Benedyczak ile skor avantajını yakalayan Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, 23. dakikada Agyei’nin golüne engel olamayınca sahadan 1 puana razı geldi.

İşte küme düşme hattında kalan maçlar;

12.) ALANYASPOR (34)

Kayserispor
Fatih Karagümrük (D)

13.) KASIMPAŞA (32)

Gençlerbirliği (D)
Galatasaray

14.) EYÜPSPOR (29)

Çaykur Rizespor
Fenerbahçe (D)

15.) ANTALYASPOR (29)

Galatasaray (D)
Kocaelispor

16.) GENÇLERBİRLİĞİ (28)

Kasımpaşa
Trabzonspor (D)

17.) KAYSERİSPOR (27)

Alanyaspor (D)
Konyaspor

18.) FATİH KARAGÜMRÜK (24)

Kocaelispor (D)
Alanyaspor

