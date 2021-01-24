Süper Lig'de devre arası ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı tarih bilgisi
Heyecanın bir an olsun düşmediği Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun devre arasının ne zaman başlayacağı, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Konuya dair araştırma yapan taraftarlar resmi açıklamaları sorguluyor. Peki, Süper Lig'de devre arası ne zaman?
Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta haftanın son maçı oynanacak ve devre arası başlayacak. İşte, haftanın son maçları...
25 Ocak Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
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