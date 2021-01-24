Süper Lig'de devre arası ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı tarih bilgisi

Futbolda Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta haftanın son maçı oynanacak ve devre arası başlayacak. İşte, haftanın son maçları...

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)