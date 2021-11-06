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Süper Lig'de devlerin gecesi! Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Süper Ligde devlerin gecesi Beşiktaş, Trabzonsporu konuk ediyor

27 puanlı lider Trabzonspor, saat 19.00’da 20 puanlı Beşiktaş’a konuk olacak. Ligde ve Avrupa’daki son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Trabzon’u yenerek kötü gidişe son vermek ve puan farkını 4’e indirmek amacında. Süper Lig’de 241 gündür bileği bükülmeyen Fırtına ise yenilmezliğini sürdürüp zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Kariyerinde ilk kez büyük bir maça çıkacak olan genç hakem Erkan Özdamar’ın yöneteceği karşılaşma Vodafone Park’ta oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig bu akşam dev bir maça sahne olacak. 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 20 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

SiYAH BEYAZLILARDA 2 EKSiK

Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle hafta içinde Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçında oynayamayan Pjanic, Vida, Rosier ve N’Koudou, bu akşam forma giyebilecek. Sakatlıkları süren Batshuayi ve Can Bozdoğan ise oynayamayacak. Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, Süper Lig’deki son 6 maçında 2 kez kazanırken, 3 kez mağlup oldu.

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Lider Trabzonspor’da kart cezalısı Edgar İe ile sakat olan Fode Koita, Bruno Peres ve Gervinho bu önemli karşılaşmada görev alamayacak. Siyah beyazlı rakibinin aksine istikrarlı bir grafik çizen bordo mavili takım, Süper Lig’de 241 gündür yenilmiyor. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta kaybetmedi (13 galibiyet, 19 beraberlik).

DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI

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Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020’de Fenerbahçe karşısında 3-1’lik sonuçla alan Trabzonspor, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.

Süper Ligde devlerin gecesi Beşiktaş, Trabzonsporu konuk ediyor

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