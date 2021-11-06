Süper Lig'de devlerin gecesi! Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig bu akşam dev bir maça sahne olacak. 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 20 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

SiYAH BEYAZLILARDA 2 EKSiK

Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle hafta içinde Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçında oynayamayan Pjanic, Vida, Rosier ve N’Koudou, bu akşam forma giyebilecek. Sakatlıkları süren Batshuayi ve Can Bozdoğan ise oynayamayacak. Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, Süper Lig’deki son 6 maçında 2 kez kazanırken, 3 kez mağlup oldu.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'ta Michy Batshuayi derbide yok Haberi görüntüle

Lider Trabzonspor’da kart cezalısı Edgar İe ile sakat olan Fode Koita, Bruno Peres ve Gervinho bu önemli karşılaşmada görev alamayacak. Siyah beyazlı rakibinin aksine istikrarlı bir grafik çizen bordo mavili takım, Süper Lig’de 241 gündür yenilmiyor. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta kaybetmedi (13 galibiyet, 19 beraberlik).

DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI

Haberin Devamı

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020’de Fenerbahçe karşısında 3-1’lik sonuçla alan Trabzonspor, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.