Süper Lig'de derbi zamanı! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray

Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak.



beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak derbide görev yapacak.



Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı.



Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.



Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Beşiktaş'ta son durum

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 19. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek.



Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor.



Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.



- İç sahada 6 maçlık galibiyet serisi



Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.



- Evindeki son 4 maçta gol yemedi



Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig maçındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti.

Vodafone Park'ta son olarak Medipol Başakşehir'in skor üretmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.



- Vodafone Park'taki lig maçlarında kalesinde 4 gol gördü



Süper Lig'de rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Beşiktaş, bunların 4'ünü Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda yedi.

Ligde 8 iç saha maçına çcıkan siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatamadı.

Bu arada, 17 karşılaşmada rakip fileleri 39 kez havalandıran ve ligin en skorer takımı konumunda bulunan Beşiktaş, evindeki 8 karşılaşmada 21 gol kaydetti.



- Welinton cezalı



Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü.



- Vida ve Mensah sınırda



Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, yarınki derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da son durum

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 18 haftanın birini bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi.



Beşiktaş ise 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Siyah-beyazlı ekip, topladığı 35 puanla ikinci Fenerbahçe'nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.



- Sarı-kırmızılılarda 3 eksik



Galatasaray'da 3 futbolcu Beşiktaş'a karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, derbide görev yapamayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.



- İki oyuncu kart sınırında



Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Beşiktaş müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.



- Muslera kadroda olabilir



Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fernando Muslera'nın derbide kadroya girmesi bekleniyor.

Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, tedavi ve adaptasyon sürecini tamamladı.

Hafta içi yaklaşık 6 ay aradan sonra ilk kez takımla çalışmalara başlayan Muslera, teknik direktör Fatih Terim'in istemesi durumunda kadroda yer alabilecek.



- Feghouli'nin sakatlığı geçti



Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, sakatlığını atlattı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, takımla çalışmalara başladı. 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda derbide forma giyebilecek.



- Ligin en az gol yiyen takımı



Galatasaray, derbiye ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla çıkacak.

Ligin geride kalan 18 haftasında 17 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 34 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu kulvarda ligin en çok gol atan üçüncü takımı olan Galatasaray, savunmada ise sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, yaptığı 17 maçın 8'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.



- Galatasaray, bu sezon deplasmanda 3 kez mağlup oldu



Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanırken, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sezonun ilk deplasman maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i yenen Galatasaray, sonraki dış saha karşılaşmasında Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından galibiyetle döndü.

Galatasaray, çıktığı son 4 deplasman maçının 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilirken, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray, son dış saha müsabakasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 14 golün 9'unu deplasmanda yedi. Dış sahadaki 8 müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaran sarı-kırmızılılar, 16 kez fileleri havalandırdı.



- Gözler Diagne'nin üzerinde



Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Mbaye Diagne, derbide takımının gol umudu olacak.

Görev aldığı son 7 maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başaran Senegalli santrfor, bu süreçte 9 gole imza attı.

Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek Radamel Falcao ise bu sezon 5'er gollük katkı yaptı. Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Arda Turan 3'er, Ryan Babel 2, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu 1'er kez gol sevinci yaşadı.

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