Süper Lig'de derbi sonrası puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu

Süper Lig'de 10. haftanın nefes kesen karşılaşması 29 Kasım Pazar akşamı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile yaşandı. Dev derbiyi 4-3 kazanan Beşiktaş Süper Lig'de 4. sıraya yerleşti. Diğer yandan bu hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray da haftanın kazananlarından oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla 2. sırada yerini aldı. İşte, 29 Kasım Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

MAÇ SONUÇLARI