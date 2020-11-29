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GeriFutbol Süper Lig'de derbi sonrası puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:42 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de derbi sonrası puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu

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Süper Lig'de derbi sonrası puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu
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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-3 kazanarak Kadıköy'de 15 yıl sonra galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması sonrası siyah beyazlılar puanı 16'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde dev derbinin ardından gözler puan tablosuna çevrildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu ve maç sonuçları.

Süper Lig'de 10. haftanın nefes kesen karşılaşması 29 Kasım Pazar akşamı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile yaşandı. Dev derbiyi 4-3 kazanan Beşiktaş Süper Lig'de 4. sıraya yerleşti. Diğer yandan bu hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray da haftanın kazananlarından oldu. Sarı kırmızılılar bu sonuçla 2. sırada yerini aldı. İşte, 29 Kasım Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

Süper Ligde derbi sonrası puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu
MAÇ SONUÇLARI

Süper Ligde derbi sonrası puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu tablosu

 

 

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